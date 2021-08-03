Солист «Непары» Шоуа рассказал о непростых отношениях с дочерью

Участник группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о непростых отношениях со своей старшей дочерью Майей. По его словам, найти подход к девушке довольно трудно. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на «СтарХит».

Причина ее отношения к отцу заключается в том, что Шоуа ушел от своей первой жены, когда Майе было всего полгода. Долгое время мужчина не общался с дочерью и не помогал деньгами. Однако в какой-то момент мужчина осознал свою ошибку. Они помирились и начали общаться. Однако долго сохранить взаимопонимание не получилось. Майя начала игнорировать отца. Мужчина рассказал, что не знает ничего о жизни своей дочери на данный момент.

«Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы», — рассказал артист.

Мужчина заявил, что девушка обладает непростым характером. Ему не нравится, что Майя позволяет себе грубость в отношении отца. Поведение наследницы заставляет Александра грустить.

Певец выразил надежду на то, что дочь находится в порядке. Шоуа все еще надеется, что их отношения когда-нибудь наладятся.