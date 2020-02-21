Солист Мариинки назвал подарки, которые порадуют мужчин 23 Февраля

Самсонов уверенно назвал инструменты: «Дрели, лобзики-электролобзики там всякие, шуруповерты».

Он признался, что любит, когда ему дарят «хорошую, строгую, приятную, мужественного запаха» парфюмерию.

Кроме того, артист предположил. Что можно купить аксессуары в автомобиль.

«Можно еще аксессуары какие-нибудь для салона автомобиля покупать. Потому что сам мужчина как-то редко покупает себе что-либо в салон автомобиля. А так нужные ему мелочи было бы приятно получить», — рассказал Самсонов.