21 февраля 2020, 01:14
Солист Мариинки назвал подарки, которые порадуют мужчин 23 Февраля
Солист Мариинского театр, заслуженный артист РФ Владимир Самсонов рассказал, какие подарки, на его взгляд, актуальны к 23 Февраля. По его мнению, это инструменты и качественная туалетная вода. Об этом сообщило ИА Nation News.
Самсонов уверенно назвал инструменты: «Дрели, лобзики-электролобзики там всякие, шуруповерты».
Он признался, что любит, когда ему дарят «хорошую, строгую, приятную, мужественного запаха» парфюмерию.
Кроме того, артист предположил. Что можно купить аксессуары в автомобиль.
«Можно еще аксессуары какие-нибудь для салона автомобиля покупать. Потому что сам мужчина как-то редко покупает себе что-либо в салон автомобиля. А так нужные ему мелочи было бы приятно получить», — рассказал Самсонов.