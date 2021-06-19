Солист Little Big высмеял обложку журнала с экс-женой и Таюрской

Солист Little Big Илья Прусикин решил отреагировать на обложку журнала «Тайны звезд». На ней он изображен между бывшей женой Ириной Смелой и нынешней возлюбленной Софьей Таюрской.

В Instаgrаm певца появилось фото — он лежит рядом с обнаженной Таюрской на куче этих журналов. Ее грудь он прикрыл рукой. В подписи к посту он предложил подкинуть «говна на вентилятор».

«Это самая всратая обложка в мире в самом желтом и дешевом журнале во вселенной! Это так плохо, что просто офигенно! Я был на обложке Forbes, но этот журнал с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ», — высмеял Прусикин дизайн журнала.

По словам музыканта, если подписчики будут активно распространять их последний совместный клип в соцсетях, то они поставят это эффектное фото на обложку альбома, если запишут его. Прусикин также предложил пользователям придумать варианты названий нового альбома. В комментариях уже отметился комик Гарик Харламов. Он предложил такое название — «Главней всего полгода в доме». Пост певца уже собрал почти 200 тысяч лайков за пять часов.

Little Big недавно выпустила клип с кавером на песню Everybody, которую изначально исполнили Backstreet Boys.