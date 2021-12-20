Солист квартета Il Divo Карлос Марин умер в 53 года

Солист квартета Il Divo Карлос Марин умер в возрасте 53 лет. О гибели артиста сообщили его коллеги. Причины смерти не называются. По данным СМИ, в декабре он заразился коронавирусом.

«С тяжелым сердцем сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин скончался. Больше никогда не будет другого человека с голосом и духом как у Карлоса», — говорится в сообщении в Twitter Il Divo.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6 — Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021

По информации таблоида The Sun, Марин скончался в Великобритании. Издание уточнило, что в декабре он заболел ковидом, болезнь протекала в тяжелой форме, врачи были вынуждены поместить его в медикаментозную кому.

Квартет Il Divo считается самым коммерчески успешным международным поп-проектом. С такой формулировкой его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Участниками коллектива, помимо Марина, являются Урс Бюлер, Дэвид Миллер и Себастьен Изамбар. Основал квартет продюсер Саймон Коуэлл.

Марин начал выступать еще в детстве. В возрасте восьми лет он выпустил первый сольный альбом «Маленький Карузо». Популярность к нему пришла еще до прихода в Il Divо. Он много играл в мюзиклах, которые принесли ему любовь зрителей. В частности, он принимал участие в постановках «Человек из Ла Манчи», «Отверженные» и «Красавица и Чудовище». Помимо мюзиклов, Марин играл в операх «Севильский цирюльник», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй».