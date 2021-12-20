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    20 декабря 2021, 10:32

    Солист квартета Il Divo Карлос Марин умер в 53 года

    Ольга Назаркина

    Солист квартета Il Divo Карлос Марин умер в возрасте 53 лет. О гибели артиста сообщили его коллеги. Причины смерти не называются. По данным СМИ, в декабре он заразился коронавирусом.

    «С тяжелым сердцем сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин скончался. Больше никогда не будет другого человека с голосом и духом как у Карлоса», — говорится в сообщении в Twitter Il Divo.

    По информации таблоида The Sun, Марин скончался в Великобритании. Издание уточнило, что в декабре он заболел ковидом, болезнь протекала в тяжелой форме, врачи были вынуждены поместить его в медикаментозную кому.

    Квартет Il Divo считается самым коммерчески успешным международным поп-проектом. С такой формулировкой его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Участниками коллектива, помимо Марина, являются Урс Бюлер, Дэвид Миллер и Себастьен Изамбар. Основал квартет продюсер Саймон Коуэлл.

    Марин начал выступать еще в детстве. В возрасте восьми лет он выпустил первый сольный альбом «Маленький Карузо». Популярность к нему пришла еще до прихода в Il Divо. Он много играл в мюзиклах, которые принесли ему любовь зрителей. В частности, он принимал участие в постановках «Человек из Ла Манчи», «Отверженные» и «Красавица и Чудовище». Помимо мюзиклов, Марин играл в операх «Севильский цирюльник», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй».