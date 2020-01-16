Солист «Корней» признался, что после операции ему нельзя говорить

Кабанов попросил журналистов ему не звонить, так как сейчас не может разговаривать.

«Мне все равно нельзя даже звука издавать», — признался артист.

Кроме того, он пожаловался, что в посвященных ему публикациях используют старые фотографии, на которых он весит больше на 15 килограммов.

Напомним, Алексею Кабанову 36 лет. Группа «Корни», солистом которой он является, победила в проекте «Фабрика звезд», стартовавшем в 2002 году на Первом канале.