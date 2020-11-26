Солист «Иванушек» посмеялся над идеей пригласить Моргенштерна на «Голубой огонек»

«Честно говоря, „Иванушки International“ оказывались в подобной ситуации в 1990-е — нас также пригласили в качестве „новичков“ на „Голубой огонек“, где мы выступали вместе с именитыми исполнителями. Так что я считаю, что на этой передаче могут выступать любые исполнители», — заявил певец.

Ранее композитор Виктор Дробыш предложил пригласить на «Голубой огонек» молодежных исполнителей, свежие лица — группу Little Big и Моргенштерна. Он посчитал рэпера «спасением новогодних передач». Композитор устал каждый год смотреть одни и те же телепрограммы с участием Николая Баскова и Филиппа Киркорова. А современные артисты вернули бы шоу былую популярность.

Россияне и звезды шоу-бизнеса составили топ-5 самых нежелательных звезд на «Голубом огоньке». Среди них оказался и Моргенштерн. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев напомнил, что целевая аудитория новогодних телешоу — 45+.