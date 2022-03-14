Солист HammAli & Navai рассказал о впечатлениях от участия в шоу «Маска»

Солист группы HammAli & Navai Наваи Бакиров принял участие в шоу «Маска» на НТВ: певец выступал в маске Джокера. Своими впечатлениями от проекта он поделился с kp.ru.

Артиста члены жюри так и не узнали: ему удалось провести их, исполнив в шоу собственную песню «Птичка», чего обычно участники не делают. Бакиров рассказал, что образ Джокера выбрал в честь своего партнера по дуэту Александра Алиева.

«У Саши HammAli — моего друга и брата — есть прозвище Джокер, потому что он большой фанат этого персонажа. Я никогда в жизни не выступал без него, поэтому на шоу „Маска“ я также решил взять его с собой. Кстати, по словам костюмеров, Джокер — одна из самых сложных масок в этом сезоне. Этот костюм — полностью моя идея, в том числе двуликая маска и выбор цветовой гаммы. За время проекта я похудел на 10 килограммов, поэтому костюмерам пришлось подгонять костюм под меня», — поделился музыкант.

Наваи Бакиров выбыл из проекта четвертым. В шоу остались соревноваться 11 участников.