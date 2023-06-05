Знаменитости 05 июня 2023, 00:48 Солист группы «Три дня дождя» вышел на сцену в Екатеринбурге пьяным и сорвал концерт Freepik

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Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел на сцену в Екатеринбурге в неадекватном состоянии и сорвал концерт. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда — Екатеринбург» в Telegram-канале.

Концерт проходил на летней площадке «Телеклуба». Викторов еле стоял на ногах и в разгар выступления упал. Солист попытался петь лежа, но не смог удержать микрофон. Персоналу пришлось поднять артиста и унести со сцены.

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Организаторы выступления заявили, что концерт в Екатеринбурге пройдет еще раз, а все билеты будут действительны.

В Молдавии во время выступления украинской группы Quest Pistols солист упал со сцены головой вниз, прямо в толпу зрителей. Неизвестно, что стало с музыкантом после падения.

Ранее на выступлении в Анталье Максим Галкин* запретил его снимать под предлогом жестких правил организаторов. Однако видео все же попало в Сеть, его выложили в Telegram-канале Shot.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.