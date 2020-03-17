    17 марта 2020, 10:14

    Солист группы «Руки Вверх!» раскрыл планы на пополнение семейства

    Ольга Ситникова

    Российский певец, музыкант и солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился подробностями о своих детях и планами на будущее. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    По словам Жукова, его детей не мучает популярность отца.

    «Сейчас настолько много молодежных героев, что папа уже не в фаворе у мелких десятилетних ребятишек. Им бы там Niletto, Моргенштерна и прочих», — отметил артист.

    Певец подчеркнул, что его дети уже выступали на большой сцене.

    «Приходят в школу, показывают, мол, вот, видишь, уже выступал в „Олимпийском“. В этом смысле ребята, конечно, гордятся и радуются», — пояснил Жуков.

    Он рассказал, что вместе с супругой Региной Бурд хочет завести еще минимум одного ребенка, который станет в их семье четвертым.

    «Останавливаться не собираемся, как говорится», — подчеркнул музыкант.

    Он решил подготовиться к рождению нового малыша. Младший сын Мирон недавно пошел в подготовительную школу. Однако через пару лет родители смогут уделить время четвертому ребенку.