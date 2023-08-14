Знаменитости 14 августа 2023, 13:22 Солист группы «Непара» Шоуа в третий раз стал отцом

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Российский композитор и певец, участник группы «Непара» Александр Шоуа в третий раз стал отцом. У солиста родился сын, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на социальные сети.

Шоуа пока никак не комментирует пополнение в семействе, также нет никакой информации о имени новорожденного. О беременности жены певца Натальи публике стало известно в конце апреля.

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Отмечается, что Александр Шоуа воспитывает двух дочерей.