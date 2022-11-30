Знаменитости 30 ноября 2022, 17:18 Солист группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о своем отношении к молодым артистам Певец Шоуа: молодые артисты занимаются больше не музыкой, а дизайном

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Песни группы «Непара» начали обретать новую жизнь в 2022 году за счет распространения видеороликов по социальным сетям. В разговоре с ИА Nation News солист группы Александр Шоуа сообщил, что ему приятно наблюдать за такой тенденцией на фоне дефицита хорошей музыки среди молодых исполнителей.

«Конечно, приятно слышать песни снова и снова по многу раз. Но иногда, к большому сожалению, эти видео, на которые накладывают песни, не совсем отражают то, о чем мы думали, когда записывали эти композиции», — добавил он.

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Что касается молодых артистов, певец считает, что они занимаются больше не музыкой, а дизайном.

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«Из молодых артистов я выделить почти никого не могу, потому что молодежь сегодня занимается не музыкой, а скорее, дизайном. Это не музыка, а набор звуков, набор непонятных мне эмоций», — сказал Шоуа.

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