Солист группы «Ляпис Трубецкой» во время концерта ударил на сцене зрителя. Видео

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната на концерте. Это следует из видео, которое появилось в социальных сетях.

Накануне вечером группа выступала в Полтаве. Михалок умудрился во время выступления поссориться с одним из зрителей. В результате он позвал его на сцену. Они немного пообщались, а после вокалист ударил мужчину головой. Тот мгновенно рухнул на сцену, его почти в бессознательном состоянии оттащили охранники.

На кадрах видно, что поведение музыканта сильно не понравилось зрителям, они начали уходить из зала, кто-то начал прогонять Михалока, но он решил и с другими фанатами разобраться, обратив свое разъяренное лицо в зал, но его остановили коллеги.

Из диалога двух мужчин следует, что зритель, по всей видимости, попал на концерт бесплатно. А еще он что-то негативное сказал музыкантам. Поэтому Михалок разозлился и не стал долго разбираться с человеком с гитарой.

«Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?» — кричал музыкант на мужчину.

Сергей Михалок являлся автором песен коллектива, пока тот не распался в 2014 году.