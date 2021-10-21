Солист группы «Ляпис Трубецкой» во время концерта ударил на сцене зрителя. Видео
Солист группы Ляпис Трубецкой Михалок ударил на сцене фаната
Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната на концерте. Это следует из видео, которое появилось в социальных сетях.
Накануне вечером группа выступала в Полтаве. Михалок умудрился во время выступления поссориться с одним из зрителей. В результате он позвал его на сцену. Они немного пообщались, а после вокалист ударил мужчину головой. Тот мгновенно рухнул на сцену, его почти в бессознательном состоянии оттащили охранники.
На кадрах видно, что поведение музыканта сильно не понравилось зрителям, они начали уходить из зала, кто-то начал прогонять Михалока, но он решил и с другими фанатами разобраться, обратив свое разъяренное лицо в зал, но его остановили коллеги.
Из диалога двух мужчин следует, что зритель, по всей видимости, попал на концерт бесплатно. А еще он что-то негативное сказал музыкантам. Поэтому Михалок разозлился и не стал долго разбираться с человеком с гитарой.
«Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?» — кричал музыкант на мужчину.
Сергей Михалок являлся автором песен коллектива, пока тот не распался в 2014 году.