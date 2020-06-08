Солист группы «Иванушки International» рассказал, как проводит карантин

В 2003 году музыкант пробовал попасть в коллектив «Smash!», но не получилось. В 2013-м его пригласили участвовать во французской версии шоу «Голос» и одновременно с этим позвали в «Иванушки International». Так как он не знал, чем закончится все на Западе, решил, что «синица в руке» лучше и стал частью российской группы.

«Я же пел и в мюзиклах, и в спектаклях большие партии. Академический вокал, консерватория за спиной. Кирилл и Андрей должны были догнать меня в музыкальном плане. У меня высокая планка. Думаю, все у них получилось. Моя молодая кровь помогла. Ребята начали шевелиться на сцене, плюс к группе подтянулась новая аудитория», — поделился он.

По словам певца, у группы в последнее время больше корпоративов, чем выступлений. В конце ноября планируется большое юбилейное шоу в «Крокусе».

За карантин Туриченко наконец-то смог выспаться. На самоизоляции он очень скучает по морю.

Певец также поделился, что готов к семье и детям. У него появилась новая девушка, но они не так давно вместе, поэтому раскрывать ее имя артист не стремится. Он отметил, что это не Юлия Барановская, как писали в Сети.