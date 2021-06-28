Солист группы «Доктор Ватсон» умер от последствий ковида

Основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в возрасте 76 лет. Он скончался от последствий ковида.

Георгий Мамиконов умер утром 28 июня. Об этом «Газете.ru» сообщила пиар-менеджер группы «Доктор Ватсон».

«Мерцательная аритмия на фоне ковида», — рассказала представительница группы.

Издание Super.ru со ссылкой на семью исполнителя уточнило, что Мамиконов перед смертью находился под наблюдением в больнице имени Склифосовского. Несмотря на лечение, его сердце не выдержало.

Георгий Мамиконов родился в Москве в 1945 году. Окончил Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции (сейчас Институт имени Шнитке), где выступал в вокальном ансамбле.

Первым профессиональным коллективом Мамиконова стал ВИА «Верные друзья», в котором он выступал в 1973–1978 годах. Позже он основал группу «Сюрприз», которая затем была переименована в «Доктор Ватсон». Мамиконов числился в группе с 1985 года, все это время оставаясь ее руководителем, солистом и организатором.

Георгий Мамиконов является заслуженным артистом и деятелем искусств России.