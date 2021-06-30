Солист группы «Челси» рассказал о рождении сына

Солист группы «Челси» Алексей Корзин сообщил поклонникам, что у него родился второй сын. Радостную новость музыкант опубликовал на своей странице в Instagram, написало ИА Nation News.

Корзин рассказал, что мальчика назвали Георгием.

«Собирался рассказать вам про то, что сегодня 15 лет группе Челси, но тут на поле вышел Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий, и победил все остальные новости», — написал музыкант.

Также он поблагодарил свою супругу Екатерину за то. что она подарила ему сына. Поклонники порадовались за музыканта и оставили под записью множество восторженных комментариев.