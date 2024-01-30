Знаменитости 30 января 2024, 23:45 Солист группы «Би-2» Бортник вылетел из Таиланда в Израиль РИА «Новости»

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Музыкант Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме — в общей камере на 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Би-2».

Участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете. Миграционная служба Таиланда обвинила музыкантов в нарушении миграционного и трудового законодательств страны. Сначала участникам группы назначили штраф, после чего направили в миграционную тюрьму.

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Позже стало известно, что только Егору Бортнику* разрешили покинуть тюрьму и улететь в Израиль, так как он является гражданином этой страны. Остальным участникам группы отменили ранее согласованный отъезд в Израиль. Они остаются в миграционной тюрьме. От встречи с российским консулом музыканты отказались.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.