Солист ДДТ Шевчук не испугался попадания в черный список артистов

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук попал в неофициальный черный список артистов. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал свой новый статус.

Информацию о появлении списка огласил глава рабочей группы ОП Александр Малькевич в ходе пресс-конференции «Нежелательные артисты. Судьба черного списка шоу-бизнеса». Он подчеркнул, что в России нужно создать официальный список, в который войдут артисты, не поддерживающие позицию власти.

Шевчук же отметил, что подобные списки его не пугают.

«Я одного суда боюсь — Божьего, остальное все — рок-н-ролл», — отметил исполнитель.