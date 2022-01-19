Солист Большого театра Макаров стал жертвой мошенников

Солист Большого театра, 20-летний Валерий Макаров, стал жертвой мошенников. Об этом рассказал сайт kp.ru.

По словам артиста, ему поступил звонок якобы от сотрудника банка, который пытался убедить его, что с его карты пытаются похитить деньги. Макаров знал о таких мошеннических схемах, поэтому быстро закончил разговор. Однако вскоре с его карты все равно списалась крупная сумма, после чего артист обратился в полицию.

Судя по всему, молодой человек столкнулся с новым и более опасным видом мошенничества.

«Я сразу обратился в банк, там мне сказали, что это очень редкий новый вид мошенничества. Они с ним столкнулись впервые. Каким-то образом, пока установлено соединение через звонок, преступники сами считывают информацию с телефона, коды для банковских операций и прочее. Хочу предостеречь других от моей ошибки, лучше вообще не поднимать трубку, когда вам звонит неизвестный номер», — рассказал Макаров.