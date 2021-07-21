Солист Blink-182 Марк Хоппус рассказал о самочувствии после химиотерапии

Один из основателей музыкального коллектива Blink-182 Марк Хоппус рассказал о пройденном курсе химиотерапии. У 49-летнего солиста и басиста обнаружили лимфому четвертой стадии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter музыканта.

«Анализы показали, что химия работает! Предстоят еще месяцы лечения, но это лучшие новости», — написал Хоппус, добавив, что из-за терапии забывает имена и с трудом разговаривает.

«Но яд, который врачи вкачивают в меня, и добрые пожелания уничтожают рак. Надо бороться», — сообщил своим поклонникам музыкант.

Ранее стало известно, что мать артиста страдала от того же недуга. По словам ее сына, ей удалось победить болезнь. Теперь она всячески поддерживает Хоппуса добрыми словами и советами.