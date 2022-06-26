«Соли разъели все органы». Бывшая жена Нарцисса рассказала о его предсмертных муках

Перед смертью певец Пьер Нарцисс испытывал сильные муки из-за последствий подагры. Об этом рассказала его бывшая жена Валерия Калачева.

«В его случае она [мочевая кислота — прим. ред.] оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы», — сказала Калачева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, за последнее время музыкант поправился на 30 килограммов. Его экс-супруга уверена, что лишний вес напрямую связан с болезнью. Она сравнила Нарцисса с шаром и отметила, что артист продолжал выступать, несмотря на сильную боль.

Ранее режиссер и исполнительница джаза Виктория Пьер-Мари призвала провести расследование причины смерти Нарцисса. Она заявила «360», что музыкант никогда не жаловался на здоровье, а его смерть в 48 лет выглядит странной.

Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня. Изначально церемонию прощания запланировали на 25 июня, но позже ее перенесли на 29 число. Поклонники смогут проститься с артистом в Москве.