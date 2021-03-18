В последний год на бывшего художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского свалилось очень много проблем, которые его подкосили. Об этом рассказал его близкий друг продюсер Марк Рудинштейн, сообщило ИА Nation News.

Для Грачевского большим ударом оказалось сокращение средств на «Ералаш».

«Деньги на „Ералаш“ кончились, это стало одной из очень серьезных проблем. Все сложилось так, что и жизнь была не в радость», — рассказал собеседник агентства.

Помимо того, у худрука был рак, который при коронавирусе смертельный.

«Он говорил со мной по телефону, мол, не волнуйся, я вылезу из этого всего завтра, но потом просто пропал», — рассказал продюсер.

По его словам, Грачевского любили всех, он был душой компании.

«Он хороший был человек, веселый, мы дружили очень сильно. Его все любили. Он любил очень женщин», — вспомнил Рудинштейн.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года, сегодня ему бы исполнилось 72 года. Он умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее актер Владимир Долинский обвинил бывшую жену своего друга Грачевского Анну в его ранней смерти. Артист говорил, что она изменяла худруку, шантажировала его ребенком, что и ускорило уход худрука «Ералаша».