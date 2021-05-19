Союз таджикистанцев России попросил наградить Manizha

Певицу Manizha предложили удостоить званий заслуженной артистки РФ и Таджикистана после ее выхода в финал конкурса Евровидения. С такой инициативой выступил глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если это возможно, я просил бы президента Таджикистана (Эмомали Рахмона — прим. ред.) дать ей звание заслуженной артистки, если это законодательно позволительно», — сказал Давлатов.

Глава общественной организации заявил, что Manizha должны дать хотя бы какую-нибудь медаль, учитывая ее таджикские корни. По мнению Давлатова, певица также заслуживает званий и всяческих поощрений в России.

«Большое количество людей узнает о России из-за нее, узнают флаг», — отметил он.

Даже таджикский президент заявил, что гордится Manizha, добавил Давлатов. Сам он тоже высоко оценил перформанс певицы. Но глава организации считает, что если бы Manizha не была этнической таджичкой, то критики в ее отношении было бы меньше. По его словам, поливание грязью из-за происхождения — это сродни проявлению фашизма. И проблема Manizha в том, что она считает себя русской женщиной, а русские ее не воспринимают как свою, предположил он.

«Мы будем молиться, чтобы она победила», — сказал Давлатов.

Manizha накануне выступила в первом полуфинале Евровидения в Роттердаме. Певица вышла в финал конкурса, который пройдет 22 мая. Выступление Manizha с песней Russian Woman уже стало самым популярным среди всех полуфиналистов на YоuТubе-канале конкурса.