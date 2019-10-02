Союз композиторов: Канчели был кумиром для многих

Калимуллин назвал смерть Гии Канчели большой утратой.

«Это был выдающийся композитор современности. Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже», — рассказал он и отметил, что гордится знакомством с композитором.

Также Калимуллин поведал о последних годах жизни выдающегося композитора.

«Он до сих пор был востребован, его приглашали как известного композитора… Очень жаль, что его уже с нами нет. Я думаю, что его музыка будет жить. Язык музыки не знает границ», — отметил он.

О смерти грузинского композитора Гии Канчели стало известно сегодня утром. Он написал музыку к таким фильмам, как «Не горюй!» (1968), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза» (1986)