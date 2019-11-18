София Ротару вернется в Россию на заработки

Она выступит на российском телевидении на предстоящих новогодних праздниках.

Поклонники набросились на Ротару из-за переноса концерта Подробнее

Ротару также подтвердила организаторам, что исполнит свои песни на концерте «Песня года» который покажут 1 и 2 января, участие в котором она отменила в прошлом году из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.

Сам концерт пройдет 7 декабря на площадке «ВТБ Арена». При этом практически все билеты уже раскуплены, и остались лишь дорогие варианты от шести тысяч рублей.

София Ротару также выступит 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM», и рассмотрит предложения о новогодних корпативах в Москве, которые уже поступили к ней в большом количестве. На корпаративах певица может заработать 3,1-3,8 миллиона рублей.