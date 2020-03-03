София Ротару отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Артистка отменяет сольные концерты, поскольку не выдерживает на ногах более двух часов. София Михайловна отказывается от выступлений, потому что ей сложно работать кассовый концерт.

Директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что происходит с певицей. Он сообщил, что информация об ее уходе со сцены является слухом, так как на некоторых заказных мероприятиях исполнительница все еще выступает.

Лавров отметил, что артистка работает «потихоньку», в своем режиме. Не стоит забывать про ее возраст.

«Ротару и Пугачева — это знак качества», — приводит слова Лаврова «Утро.ру».

Он также отметил, что появление Ротару на сцене повышает уровень выступления. По его словам, такие заказные выступления обычно организовывают для политиков и бизнесменов.

Уходить со сцены звезда пока не собирается. А если бы это произошло, она бы устроила масштабный тур по стране.