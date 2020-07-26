Григорьев-Апполонов рассказал о трагических событиях в его жизни

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о трагических событиях, произошедших в его жизни. Как признался артист, он скучает по бывшим коллегам из «Иванушек» и родной сестре, которые ранее скончались.

Григорьев-Апполонов в интервью StarHit рассказал, что у него прекрасные отношения с экс-супругами. Артист называет бывших возлюбленных близкими людьми, которым он позвонит в первую очередь, если что-то случится. По словам 50-летнего музыканта, они всегда находятся на связи.

Певец также признался, что ему не хватает нескольких человек — бывшие коллеги по группе Игорь Сорин и Олег Яковлев, а также родная сестра Юлия.

«Сорину Игоречку, Олегу Яковлеву, мне их очень не хватает. И, разумеется, сестры — Юли. У меня были трагические последние 3–4 года. Но держусь», — ответил Григорьев-Апполонов на вопрос о том, кому бы он хотел позвонить.

Бывший участник группы Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии. С 1998 по 2013 годы он состоял в группе «Иванушки International», после ушел, чтобы построить сольную карьеру.

Игорь Сорин погиб осенью 1998 года из-за несчастного случая: солист группы «Иванушки International» упал с шестого этажа.