29 марта 2023, 13:23
«Собирается на реабилитацию». Дочь Дроздова рассказала о предстоящей госпитализации ведущего
Дочь Николая Дроздова заявила, что телеведущий поедет на реабилитацию в больницу
Российский телеведущий Николай Дроздов собирается лечь в больницу для прохождения курса реабилитации. Об этом дочь звезды программы «В мире животных» Елена рассказала в беседе с «360».
«Он собирается поехать на реабилитацию в больницу. Это не что-то плохое, а хорошее», — отметила она.
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По словам Елены Дроздовой, в стационаре отцу наметили программу лечения и восстановительные процедуры.
Боли после недавнего перелома ребер у телеведущего прошли, но тяжелая травма, по словам дочери, отразилась на всем организме.
«Он старается какую-то зарядку делать, ходит по лестнице. <…> Это важно», — рассказала Елена.
Родные создают условия, чтобы Дроздов как можно больше двигался, выбирают места, где он может гулять по территории, получить дополнительную физическую нагрузку.
Телеведущего выписали из больницы в начале февраля. У Дроздова сохранялась слабость, но настрой был позитивный. Он попал в больницу в конце января с переломом ребер.
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