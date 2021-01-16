Собчак заподозрили в возбуждении ненависти из-за предновогоднего ролика

Предновогодний ролик телеведущей Ксении Собчак под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года» на песню «Антитела», опубликованный на ее YouTube- канале «Осторожно, Собчак!», вызвал возмущение некоторых пользователей. Им не понравился стиль изложения информации и сама позиция Собчак.

Как сообщила телеведущая в своем Instagram, недовольные написали на нее заявление в прокуратуру, в котором попросили проверить это видео на предмет нарушения статьи о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В данном случае, тех людей, у которых нет антител.

Собчак в сторис показала фотографии заявления.

«Обожаю такие письма счастья», — написала телеведущая.

Источник фото: Instagram

В правоохранительных органах сообщили «5 каналу», что проведут судебную экспертизу и сообщат о ее результатах письменно.

За две недели ролик набрал более, 12 миллионов просмотров, 19 тысяч пометок «нравится» и 2,7 тысяч «дизлайков». Будучи ведущей ТВ-шоу «Дом-2», Ксения Собчак ежемесячно получала 30 тысяч долларов.