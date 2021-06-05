Собчак заподозрили в беременности

Ведущая Ксения Собчак может быть беременна. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Утро.ру», на премии «Муз-ТВ» Собчак была в необычном наряде. Некоторые зрители утверждают, что у нее был виден округлившийся живот.

Ранее тиктокер Даня Милохин появился на Петербургском международном экономическом форуме. Блогер попросил участников сессии ПМЭФ-2021 лечь на пол, чтобы снять ролик. Среди тех, кто решился принять участие в этом перформансе, оказалась и Ксения Собчак. Тиктокер же зачем-то лег на стол. Что получилось в итоге, видимо, мы увидим позже. Идею своего ролика Милохин не объяснил.

«Я дожила до того момента, когда на экономическом форуме появился Даня Милохин», — процитировало Собчак Ura.ru.

Также Собчак пожаловалась на высокие цены в буфете на ПМЭФ. Журналистка посетовала, что участие в форуме в этом году подняли с 300 тысяч до 900 тысяч рублей, а поесть можно минимум за 3800 рублей.