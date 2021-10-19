Собчак заметили на пути во Францию. Она имеет право

Журналистка Ксения Собчак улетает в Париж. Телеведущую заметили в аэропорту Шереметьево, где она уже прошла паспортный контроль. Об этом написал РЕН ТВ.

Собчак покинула Россию, несмотря на то, что в ближайшие дни у нее должна пройти встреча с сотрудниками ГИБДД для обсуждения резонансной смертельной аварии в Сочи.

Ксения Собчак может покинуть страну, так как она проходит по делу о ДТП как свидетель. Об этом «360» сообщил адвокат Сергей Радько.

«Никаких ограничений в отношении свидетеля закон не предусматривает, поэтому она вправе передвигаться свободно, без ограничений», — сказал адвокат.

Никакие меры пресечения и ограничения в отношении свидетелей не применяются.

«Она же не подозреваемая, не обвиняемая, поэтому вправе свободно перемещаться», — объяснил Радько.

Телеведущая ранее пожаловалась в Росгвардию на слежку.

Ксения Собчак 9 октября попала в аварию в Сочи. Журналистка ехала на пассажирском сиденье арендованного автомобиля Mercedes-Benz с нанятым водителем, возвращаясь с корпоратива. Собчак направлялась в аэропорт по трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель машины в какой-то момент пошел на обгон и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с Volkswagen, который после удара врезался в микроавтобус. Одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, еще одну женщину и водителя доставили в больницу.

Собчак после аварии заявила, что водитель был не ее, как и машина. Телеведущая сказала, что получила сотрясение мозга. Собчак многие осуждали за то, что после аварии она уехала с места ДТП на другой машине. Сама она объяснила, что ее коллеги оценили возможность оказания помощи пострадавшим, после чего она поспешила домой к сыну. Она также заверила, что не подгоняла водителя.

Сам же шофер признал свою вину. Его поместили под домашний арест. А телеведущая пообещала оказать помощь всем пострадавшим. Собчак уже вызывали в московское МВД. Но на очную ставку с водителем в Сочи она не прилетела, писали СМИ.