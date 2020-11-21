Собчак высмеяла в песне новогодние «огоньки» после призыва Меладзе бойкотировать их

Журналистка Ксения Собчак спела песню про новогодние телешоу в выпуске своей YouTube-программы «Осторожно: новости». Она высмеяла призыв Меладзе бойкотировать съемки в них.

«И пусть старье опять из телека звучит и смех фальшивый, от которого тошнит», — спела она.

Многие зрители поддержали Собчак и заметили, что совсем не расстроятся, если новогодние программы отменят.

Новогодние программы в этом году планируют смотреть менее половины россиян. А Валерий Меладзе не вошел в пятерку самых популярных звезд таких шоу. По данным опроса, только 12% россиян собираются смотреть новогодние телешоу. Еще 32% включат телевизор лишь для фона.

Уточняется, что количество желающих смотреть телевизор зависит от возраста опрашиваемых. 47% россиян от 25 до 34 лет не собираются его включать. В возрастной категории старше 45 лет таких 29%.