Знаменитости 30 ноября 2023, 05:16 Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа Собчак заявила, что ее не смущают постельные сцены с Богомоловым в новом сериале РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с критикой из-за обилия постельных сцен в новом сериале «Кеша должен умереть», где главную роль играет ее супруг Константин Богомолов. Знаменитость на своей странице в социальной сети высказалась по поводу участия мужа в откровенных сценах.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала „Кеша“: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с „другими женщинами“. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — написала знаменитость.

Реклама

Пост в соцсети Собчак сопроводила хэштегом «Бони и Клайд» с намеком на американских романтичных кинограбителей-любовников.

Зрители на премьере сериала «Кеша должен умереть» отметили обилие постельных сцен, в который участвует супруг Собчак Константин Богомолов. По сюжету актер играет любвеобильного женатого архитектора, который встречается одновременно с двумя бывшими женами. Сериал выйдет 1 декабря, Собчак рекомендовали не смотреть его.

Ранее ведущая опубликовала в соцсети ролик, в котором ее шестилетний сын Платон безапелляционно заявил, что хочет жить только в России. Разговор происходил в машине по дороге в школу.