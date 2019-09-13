«Это микровызов обществу». Собчак выбрала для свадьбы пятницу, 13-е, из-за характера

Собчак и Богомолов приехали на свадьбу в катафалке. Видео Подробнее

Многие подписчики Собчак сомневаются, что ее очередной брак продержится дольше, чем с актером Максимом Виторганом. Свою точку зрения они объясняют так: телеведущая выбрала необычную дату для свадьбы — пятницу, 13-е. Как гласят приметы, в этот день могут случиться разные неприятности.

Володина уверена, что дата не может быть хорошей или плохой сама по себе. Она имеет смысл только в контексте конкретной пары.

«А зная дерзкий характер Ксении, пятница, 13-е — это такой микровызов обществу, но не более того. Я не думаю, что здесь замешана магия цифр», — уверен астролог.

По мнению Володиной, Собчак и Богомолов таким образом решили «позабавиться».

Звездный астролог также подсказала лучшие даты для молодоженов. Так, брак стоит заключать начиная с 16 сентября. Кроме того, особенно интересна сейчас дата 19.09.2019. По словам телеведущей, по стечению обстоятельств она тоже оказалась счастливой.