Собчак вспомнила, на что пошла ради любви к Богомолову в Мексике

Российская телеведущая Ксения Собчак в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала о неудобствах, которые она испытала вместе с супругом, Константином Богомоловым, на отдыхе в Мексике. Она поделилась воспоминаниями о полете на воздушном шаре, написал сайт «Дни.ру».

Собчак отметила, что ради экскурсии и чувств к мужу ей пришлось проснуться в 6:00. Она подчеркнула, что на такое можно пойти лишь по причине сильной любви.

«Встать в шесть утра чтобы полетать на воздушном шаре вокруг пирамид Теотиуакана можно только когда сильно влюблен», — подписала она пост.

Собчак и Богомолов узаконили свои отношения в 2019 году. Их свадьбу широко обсуждали в России. Пара сделала из мероприятия настоящее шоу. В ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке.

Ранее сообщалось, что Собчак за год пандемии заработала на 26,9 миллиона рублей больше, чем в предыдущий год. Информация о доходе была указана в декларации ее Богомолова, которую он подал как руководитель Театра на Малой Бронной. В документе указано, что сам Константин заработал на 1,2 миллиона рублей меньше, чем раньше. Ее доход составил 17,9 миллиона рублей.