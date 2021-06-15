Собчак восхитилась тем, как Губерниев довел до слез Бузову

Телеведущая Ксения Собчак оценила, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вывел певицу Ольгу Бузову из себя во время эфира на «Матч ТВ». Об этом написала «Газета.ru».

Бузова накануне стала гостьей студии «Матч ТВ» в Останкино. Певицу пригласили для обсуждения первых игр стартовавшего Евро-2020. К эфиру из студии в Петербурге подключился Губерниев.

Спортивный комментатор решил проверить познания Бузовой в футболе, язвительно отозвался о ее театральной карьере. А когда Губерниев спросил певицу, продолжает ли она «пить коньяк по утрам», то Бузова вышла из себя и разрыдалась в прямом эфире. Комментатор после этого пояснил, что вопрос про коньяк — это цитата из книжки про Карлсона. Но Бузову это не успокоило. Она назвала Губерниева «дном».

Собчак такое поведение Губерниева понравилось. Она решила, что журналист поступил так же, как она, когда поймала экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову на незнании российских законов.

«Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про „Тату“ я запустила журналистский флешмоб „выведи неуча на чистую воду“», — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Собчак добавила, что главное в произошедшей с Бузовой не пресловутый коньяк, а «футбол с Броневым» и «знаменитый метод Эфроса».

«Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все», — указала она.

Комментатор после произошедшего извинился перед Бузовой и попросил не обижаться на него.