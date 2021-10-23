Собчак улетела в Италию на свадьбу после смертельного ДТП

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак улетела из страны после недавнего смертельного ДТП с ее участием, которое произошло в Сочи. Она отправилась в Италию, чтобы провести свадьбу бывшего заместителя главы Министерства финансов России Андрея Вавилова и наездницы Софи-Антуанетты Дилуа на берегу озера Комо.

Об этом сообщило издание «Известия». Банкет прошел в Grand Hotel Tremezzo в Италии — это место считается одним из самых дорогих отелей на берегу озера Комо. В качестве гостей на мероприятии присутствовали Максим Галкин, Вера Брежнева, Любовь Успенская и другие знаменитости.

Собчак пришла на свадьбу в колье в виде змеи. По данным издания, оно похоже на работу дизайнера и ювелира Яны Расковаловой и стоит более 16 миллионов рублей. На сайте бренда Yana есть внешне идентичное украшение. В описании сказано, что оно сделано из белого золота с турмалином параиба, а также бриллиантами и изумрудами.

Смертельное ДТП с участием Собчак произошло на трассе в Сочи. Телеведущая ехала в аэропорт, когда водитель ее автомобиля выехал на встречку и врезался в легковую машину — последнюю по инерции откинуло в микроавтобус. В результате ДТП погибла женщина, еще двух пострадавших госпитализировали.

По данным СМИ, сразу после столкновения Собчак покинула место ДТП и отправилась на другой машине в аэропорт, чтобы вернуться в Москву. Позже она объяснила, что сперва убедилась, что врачи уже едут на место, и только потом уехала сама. Она подчеркнула, что поступила так, потому что не могла оказать помощь пострадавшим самостоятельно.