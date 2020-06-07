Собчак удалила скандальный пост с песней «Убили негра». Шутка оказалась частью YouTube-шоу

Ксения Собчак удивила своих подписчиков — сначала выложила в Instаgrаm черный квадрат, сопроводив его музыкой из старой песни «Убили негра», а потом удалила его. Она попросила людей не обращать внимания на это, потому что пост был частью популярной программы на YouTube.

«Предыдущий пост и все мои комментарии считайте выбитыми под пытками», — написала теледива на своей странице в соцсети.

Публикацию она сделала во время участия шоу Commentout, выходящего на YouTube. В основе этой программы лежит противостояние двух медийных личностей, которые должны выкладывать в соцсети недвусмысленные высказывания или обращения к другим знаменитостям. Если они это не выполняют, их ждут штрафные задания.

Телеведущая выложила черный квадрат, отметив его тегом #BlackLivesMatter и наложив музыку из песни 90-х «Убили негра». Пока Собчак участвовала в шоу, на нее обрушились тысячи гневных комментариев и вопросов в Instagram. Люди, мягко говоря, не поняли шутки.