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    29 октября 2020, 16:59

    Собчак стали поступать угрозы после поста в поддержку Макрона

    Дарья Бунякова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не откажется от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Его позицию поддержала телеведущая Ксения Собчак, после чего ей стали приходить угрозы о расправе.
    Собчак стали поступать угрозы после поста в поддержку Макрона

    По словам Собчак, ей стали звонить неизвестные люди с кавказским акцентом и угрозами. В одном из сообщений от телеведущей потребовали удалить пост — или она лишится головы. Кроме того, неизвестный потребовал извиниться перед мусульманами.

    Один из звонивших заявил, что не видит никакой угрозы в словах: «Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше».

    «Это не угроза, там нет никаких угроз. Просто хотел выяснить, что она имеет в виду, выставляя такой пост. Есть люди, которые не могут контролировать свои эмоции, провоцировать их, я считаю, неправильно. Она должна публично извиниться», — процитировало Ансура издание «Подъем».

    Исламский мир ополчился против Франции после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Тот показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон же заявил, что Франция не откажется от подобных изображений. В свою очередь, Собчак опубликовала пост в Instagram, где поддержала французского лидера.