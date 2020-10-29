Собчак стали поступать угрозы после поста в поддержку Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не откажется от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Его позицию поддержала телеведущая Ксения Собчак, после чего ей стали приходить угрозы о расправе.

По словам Собчак, ей стали звонить неизвестные люди с кавказским акцентом и угрозами. В одном из сообщений от телеведущей потребовали удалить пост — или она лишится головы. Кроме того, неизвестный потребовал извиниться перед мусульманами.

Один из звонивших заявил, что не видит никакой угрозы в словах: «Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше».

«Это не угроза, там нет никаких угроз. Просто хотел выяснить, что она имеет в виду, выставляя такой пост. Есть люди, которые не могут контролировать свои эмоции, провоцировать их, я считаю, неправильно. Она должна публично извиниться», — процитировало Ансура издание «Подъем».

Исламский мир ополчился против Франции после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Тот показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон же заявил, что Франция не откажется от подобных изображений. В свою очередь, Собчак опубликовала пост в Instagram, где поддержала французского лидера.