Собчак спела Богомолову в честь дня рождения

Накануне режиссер праздновал юбилей, ему исполнилось 45 лет. В честь этого знаменитая жена приготовила супругу сюрприз — спела в детскую песню в честь избранника. Видео, где она в вечернем платье, с прической и макияжем поет для любимого, СОбчак выложила в сториз.

Телеведущая отказалась от традиционных поздравлений в социальной сети с фото и признаниями в любви и порадовала Богомолова вокальными данными.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Знакомы они были много лет до этого. При первой встрече, как вспоминала позже Ксения, будущий муж показался ей очень умным, но немного занудой. Свадебное торжество возлюбленных запомнили многие — молодожены приехали в ЗАГС на катафалке.