Собчак сообщила, что готова дать интервью подписчикам за пожертвование в детский благотворительный фонд

Она проведет 10 прямых эфиров по 10 минут с теми, кто первыми успеет оформить пожертвование в фонд Натальи Водяновой, который занимается поддержкой детей с нарушениями развития.

«Сейчас трудное время для всех, но особенно — для благотворительных фондов. Поэтому я начинаю эту эстафету помощи!», — написала ведущая в Instagram, уточнив, что дальше передает эстафету певице Полине Гагариной.

Предложение Собчак имело успех, на следующий день она выложила пост, в котором написала, что все прямые эфиры были проданы за три часа.

Ранее британская писательница Джоан Роулинг, автор эпопеи о Гарри Поттере, пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила в день, когда миллионы поклонников франшизы отмечают годовщину битвы за Хогвартс, прошедшей по книге 2 мая 1998 года.