facebook_pixel
    30 июля 2020, 15:55

    Собчак: сбережения в рублях держат идиоты

    Дарья Морозова

    Телеведущая Ксения Собчак осудила людей, которые держат свои накопления в рублях. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ее Telegram-канал.

    По данным НСН, такое заявление Собчак сделала, комментируя актуальный курс валют.

    «Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала она.

    Ранее писательница Татьяна Толстая назвала телеведущую Ксению Собчак «пиявкой без совести», комментируя ее навыки интервьюера.

    По словам Толстой, ведущая имеет талант превращать все вокруг себя в фарс. Она вспомнила, что журналистка баллотировалась в президенты и была замужем за актером Максимом Виторганом, который «был ей не нужен». Писательница с сарказмом отметила, что ценит ее профессиональные качества, «в частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью».

    Также стало известно, что партия «Ветераны России» потребовала уволить с Первого канала журналистку и ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодежи. В частности за то, как телеведущая пыталась «оказать давление на следственные органы, набирая очки» в деле Сафронова.

    Новости SMI.FM