Собчак: сбережения в рублях держат идиоты

По данным НСН, такое заявление Собчак сделала, комментируя актуальный курс валют.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала она.

Ранее писательница Татьяна Толстая назвала телеведущую Ксению Собчак «пиявкой без совести», комментируя ее навыки интервьюера.

По словам Толстой, ведущая имеет талант превращать все вокруг себя в фарс. Она вспомнила, что журналистка баллотировалась в президенты и была замужем за актером Максимом Виторганом, который «был ей не нужен». Писательница с сарказмом отметила, что ценит ее профессиональные качества, «в частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью».

Также стало известно, что партия «Ветераны России» потребовала уволить с Первого канала журналистку и ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодежи. В частности за то, как телеведущая пыталась «оказать давление на следственные органы, набирая очки» в деле Сафронова.