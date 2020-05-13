Собчак рассказала, что у них с Богомоловым раздельный бюджет

Она уточнила, что такая ситуация устраивает их обоих. Оба супруга хорошо зарабатывают, поэтому каждый из них финансово независим.

Телеведущая уточнила, что какие-то вещи для дома они с Богомоловым покупают вместе. Походы в ресторан оплачивает Богомолов, а какие-то покупки, наоборот, исключительно на Ксении.

Ранее Собчак приняла участие в благотворительной акции и объявила, что готова дать по одному интервью 10 подписчикам за пожертвование в 70 тысяч рублей в Фонд «Обнаженные сердца». Она обещала провести 10 прямых эфиров по 10 минут с теми, кто первыми успеет оформить пожертвование в фонд Натальи Водяновой, который занимается поддержкой детей с нарушениями развития. Предложение Собчак имело успех — уже на следующий день она выложила пост, в котором написала, что все прямые эфиры были проданы за три часа.