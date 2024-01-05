Знаменитости 05 января 2024, 22:58 Собчак раскрыла денежные потери от участия в «голой» вечеринке Ивлеевой Собчак потеряла из-за «голой» вечеринки Ивлеевой 15 миллионов рублей РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», — написала она.

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Многих участников вечеринки ждали серьезные последствия ее посещения. Филипп Киркоров и Анна Asti остались без рекламных контрактов. Их выступления вырезали с новогодних эфиров многих телеканалов. Певица Лолита Милявская сообщила об отмене своих концертов.

В отношении самой Ивлеевой правоохранители проводят налоговую проверку. Также Лефортовский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала резкое осуждение со стороны россиян и политиков. После мероприятия она принесла публичные извинения.