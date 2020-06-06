Собчак раскритиковали за пост с #blacklivesmatter под песню «Убили негра»

Журналистка прокомментировала пост: «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком».

Часть подписчиков поддержала шутку. Тем не менее многим интернет-пользователям она показалась некорректной, они назвали слова Собчак оскорбительной издевкой.

Ранее ведущая осудила темнокожих за погромы, которые они устроили в американских городах на волне массовых акций протестов.

До этого Джастин Бибер тоже высказался по поводу защиты прав темнокожих. Певец выложил фотографию, где он сидит на крыше здания на большой высоте. «Любая жизнь не имеет значения, пока жизнь темнокожего не имеет значения», — подписал пост Бибер. Однако на большей части снимка у певца за спиной красуется русское матерное ругательство.

Так Собчак и Бибер отреагировали на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его задушил коленом белый полицейский. После этого в городе начались массовые беспорядки и погромы. Уже 15 миллионов человек подписались под требованием наказать убийц Флойда.

Улицу перед Белым домом официально переименовали в Black Lives Matter.