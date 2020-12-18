Собчак прорекламировала в Instagram платья и тротуарную плитку

Крайний пост Собчак посвящен мультибрендовому бутику Maison Adone. Телеведущая предлагает воспользоваться своим промокодом со скидкой на покупки в этом магазине.

«Не смогла не заглянуть в ставший уже любимым @maison_adone в самый разгар подготовки к Новому году. Ушла с кучей пакетов. И все любимые бренды — здесь!» — написала Собчак.

Также она рекламирует ювелирный бутик J-Point, мебельную фабрику Стуликовых, платья бренда Monologue, торговый дом «Политеп», который специализируется на тротуарной плитке.

Сейчас телеведущая строит свой дом, поэтому в ее аккаунте появилось много постов о стройкомпаниях. Все информация размещается на правах рекламы.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг летом 2020 года. Согласно нему, Ксения Собчак занимает лидирующую позицию среди блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Доход Собчак — 1,48 миллиона долларов.

Ранее Баста рассказал о миллионной выручке с одного выступления на корпоративе. За его выход нужно было заплатить 70 тысяч евро (почти 6,382 миллиона рублей).