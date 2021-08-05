Собчак прокомментировала интервью Гордона Юрию Дудю

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала интервью, которое телеведущий Александр Гордон дал блогеру Юрию Дудю. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на Instagram-аккаунт Собчак.

По мнению Собчак, данное интервью стало лучшим в карьере Дудя. Женщина назвала Гордона сломленным человеком и отметила, что ролик вызывает жалость и сочувствие. Она отметила, что в другое время телеведущий мог бы стать классиком «хмурого утра».

«Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом», — подчеркнула журналистка.

По мнению Собчак, в конце видео телеведущий начал говорить честно и беспощадно к себе. Она отметила, что Гордона завели в тупик разговоры о политике.

Видеоролик появился на YouTube-канале Юрия Дудя 4 августа 2021-го. Собеседники обсуждали спорные и сложные темы.