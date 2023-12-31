Знаменитости 31 декабря 2023, 03:07 Собчак проговорилась о потери трех корпоративов после «голой вечеринки» Собчак потеряла три новогодних корпоратива из-за участия в вечеринке Ивлеевой РИА «Новости»

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Ксения Собчак показала поклонникам фото новогодней елки, а в подписи к фото призналась, что потеряла три корпоратива из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Фотографию журналистка разместила в Telegram-канале.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив — мы дома, за окном снег, а в доме радость», — подписала Собчак фотографию с новогодней елкой.

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Блогер отметила, что сосульки — главный тренд года.

Вечеринку у Ивлеевой Собчак назвала «глупой случайностью». Участники «голой вечеринки» не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка извинилась за свой внешний вид.

Ночной клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой временно закрыли. Роспотребнадзор обнаружил нарушения правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.