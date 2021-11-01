Собчак призвала продавать алкоголь и наркотики только людям с высшем образованием

Спиртные напитки и наркотики стоит начать продавать в России только людям с высшем образованием. С таким предложением выступила телеведущая Ксения Собчак.

«Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что-то или иное средство, попадающее в организм человека, связано еще с человеческим материалом», — сказала Собчак в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Она добавила, что не видит разницы между теми, кто пьет водку и курит траву. Собчак призналась, что бывало сама увлекалась спиртным. При этом она заявила, что не представляет, как можно довести себя до беспамятства. По мнению ведущей, в этой ситуации многое зависит от умственных способностей человека.

Собчак напомнила, что в своей предвыборной программе предлагала легализовать легкие наркотики. Она считает, что самые ужасные вещи происходят именно под влиянием алкоголя. В качестве примера она привела смертельные аварии и убийства.