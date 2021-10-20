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    20 октября 2021, 15:58

    Собчак прилетела в Сочи на беседу с МВД из-за смертельного ДТП — СМИ

    Известия: Собчак на день раньше приехала на беседу в МВД Сочи по делу о смертельной аварии

    Наза Салех Захи

    Ксения Собчак прибыла на беседу в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП, хотя встреча была назначена на 21 октября. Об этом сообщила газета «Известия».

    Собчак прилетела в Сочи на беседу с МВД из-за смертельного ДТП — СМИ

    По данным издания, она попросила правоохранительные органы провести следственные действия именно 20 октября, так как на следующий день будет занята. Telegram-канал «112» написал, что 21 октября у Собчак должна была состояться очная ставка с водителем Олегом Цоем, который вез ее в аэропорт и считается виновником аварии.

    19 октября стало известно, что Ксения Собчак улетела в Париж по работе. Поскольку она проходит по делу о смертельном ДТП в качестве свидетеля, то она может свободно передвигаться по миру. Поездка оказалась однодневной, и уже 20 октября журналистка вернулась в Россию.

    Смертельная авария, вызвавшая большой общественный резонанс, произошла вечером 9 октября. Автомобиль с Ксенией Собчак в Сочи выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате аварии погибла одна женщина, еще двум понадобилась медицинская помощь.