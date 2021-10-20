Ксения Собчак прибыла на беседу в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП, хотя встреча была назначена на 21 октября. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, она попросила правоохранительные органы провести следственные действия именно 20 октября, так как на следующий день будет занята. Telegram-канал «112» написал, что 21 октября у Собчак должна была состояться очная ставка с водителем Олегом Цоем, который вез ее в аэропорт и считается виновником аварии.

19 октября стало известно, что Ксения Собчак улетела в Париж по работе. Поскольку она проходит по делу о смертельном ДТП в качестве свидетеля, то она может свободно передвигаться по миру. Поездка оказалась однодневной, и уже 20 октября журналистка вернулась в Россию.

Смертельная авария, вызвавшая большой общественный резонанс, произошла вечером 9 октября. Автомобиль с Ксенией Собчак в Сочи выехал на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате аварии погибла одна женщина, еще двум понадобилась медицинская помощь.