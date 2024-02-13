13 февраля 2024, 20:56
Собчак предложили доказать наличие у нее чести и достоинства
НТВ посоветовал Собчак принести в суд документы о наличии чести и достоинства
Ведущей Ксении Собчак, которая собралась судиться с НТВ, предложили во время подачи иска подтвердить у нее наличие чести и достоинства. Публикацию на эту тему разместили в Telegram-канале телеканала.
«Мы <…> настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — подчеркнули представители НТВ.
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Собчак не понравился вышедший на телеканале и посвященный ей фильм. В нем журналисты рассказали о зарубежной недвижимости блогера. Ведущая заявила, что будет судиться с НТВ, и обвинила его в клевете и воровстве своих материалов.
В пресс-службе телеканала на просьбу «360» прокомментировать вероятный иск Собчак ответили отказом. По данным РИА «Новости», документы в суд ведущая еще не передавала.
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